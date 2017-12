Campania: Casillo (Pd), proroga piano casa è misura fondamentale per cittadini e imprese

- "La proroga del Piano Casa al 31 dicembre 2019, approvata in Consiglio Regionale, rappresenta un importante provvedimento per il nostro territorio e per il rilancio del comparto edilizio. Una misura fondamentale per favorire l'ammodernamento e l'efficientamento del patrimonio edilizio della Campania". Lo ha dichiarato, in una nota, il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Campania Mario Casillo. "La proroga contenuta nella legge di stabilità della Regione Campania - ha proseguito Casillo - permette di dare seguito alle misure di rilancio economico e riqualificazione edilizia del patrimonio esistente e previste dal Piano casa a vantaggio di cittadini, imprese e professionisti". "In questo modo sarà possibile provvedere ad un abbattimento e ricostruzione delle volumetrie con miglioramenti sotto il profilo energetico e antisismico", ha concluso l'esponente del Partito Democratico. (Ren)