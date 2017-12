Campania: approvato il bilancio di previsione dal consiglio regionale (5)

- “È un disegno di legge che io guardo nei suoi aspetti positivi perchè il primo segnale che ha dato è quello della riduzione dei costi della politica, mentre a livello nazionale non si è dato questo segnale, per passare poi alle sponsorizzazioni nella speranza di recuperare dei fondi e gravare sempre di meno sulle casse regionali, poi c'è ancora la lotta all'evasione con la possibilità di fare degli accordi con società e enti locali per il contrasto all'evasione della tassa automobilistica”, ha sottolineato il capogruppo di De Luca Presidente, Carmine De Pascale. Nel suo intervento il consigliere Luciano Passariello si è soffermato sul contenuto di alcuni emendamenti, tra cui quelli che riguardano le società partecipate, e faccio riferimento a Cas, dove c’è gente che non ha preso lo stipendio per tre – quattro mesi. Ho fatto degli emendamenti semplici che non comportano nemmeno teoricamente una spesa, ma con i quali si dice che, nel momento in cui le società partecipate hanno difficoltà di cassa, la Regione Campania non fa altro che anticiparli al di là di quello che è il problema della contabilità”. “Voglio ricordare che i nostri emendamenti chiedevano, per esempio, di stabilire un tetto massimo alle consulenze esterne e agli incarichi dirigenziali, rimodulare il superticket per evitare che paghino sempre i poveri, un piano triennale per affrontare il problema delle polveri sottili e anche questo non è stato considerato”, ha evidenziato la consigliera Maria Muscarà (M5S), ricordando che “il forte problema della Campania è il rispetto della salute e dei territori, visto il fallimento di tutti i provvedimenti sulla Terra dei fuochi”. (segue) (Ren)