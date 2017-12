Droga: quattro arresti in provincia di Avellino

- Da questa mattina all'alba, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono impegnati per dare esecuzione ad una misura cautelare a carico di quattro persone di Altavilla Irpina (Av). Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in atto perquisizioni anche con l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 11.00 odierne presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. (Ren)