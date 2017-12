Napoli: giunta comunale approva delibera contro omofobia

- La giunta comunale di Napoli ha approvato, a firma del sindaco Luigi de Magistris, una delibera riguardante le "Azioni di sensibilizzazione e monitoraggio della pubblicità e delle immagini lesive della dignità non solo del genere femminile, ma di qualsivoglia orientamento di genere, contro l'incitamento all'odio e a ogni forma di discriminazione e contro la comunicazione omofoba". Un lavoro risultante dalla sinergia tra i diversi assessorati competenti in materia di Pubblicità e Trasparenza, Politiche Sociali, Istruzione, Cultura e Giovani. Attraverso questo provvedimento, viene rafforzato e allargato il Gruppo di Monitoraggio inter-assessorile, in ottemperanza al nuovo codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, rinnovato lo scorso marzo. Un adeguamento necessario per potenziare l'incisività dell'opera dell'amministrazione in materia di tutela di diritti e della dignità umana. (Ren)