Kosovo: ministro Interno, 400 estremisti si stanno addestrando in Serbia vicino al confine

- Circa 400 estremisti si stanno addestrando in Serbia, nei pressi del confine con il Kosovo. Lo ha detto il ministro dell’Interno del Kosovo, Xhelal Svecla, in un'intervista all'emittente albanese “News 24”. Svecla ha detto che il Kosovo si sta preparando a prevenire qualsiasi attacco, ma non esclude la possibilità di uno scontro. "Attualmente ci sono circa 350-400 estremisti che si stanno addestrando nelle zone lungo il confine con il Kosovo, per essere pronti all'ordine di Vucic (il presidente serbo Aleksandar) di mobilitarsi e impegnarsi in azioni aggressive in Kosovo. Questi gruppi sono sicuramente attivi. Stiamo seguendo la situazione, ci stiamo preparando per prevenire ogni tipo di scenario e anche per affrontare con forza e successo qualsiasi attività che possa minacciare il Kosovo", ha dichiarato il ministro.(Alt)