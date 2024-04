Gaza: Ong denuncia uccisione di tre cooperanti internazionali in un raid israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque cooperanti, inclusi tre cittadini stranieri, sono rimasti uccisi a Gaza a seguito di bombardamenti dell'aviazione militare israeliana mentre consegnavano aiuti alimentari a civili affamati. Lo ha denunciato l'organizzazione non profit World Central Kitchen. Tra i morti figura anche un cittadino australiano, come già confermato dal governo di Canberra. L'emittente televisiva statunitense "Cnn" ha ottenuto video che riprenderebbero i corpi senza vita dei cooperanti dopo un attacco aereo israeliano a Deir al Balah. Nel video vengono esibiti anche un passaporto britannico, uno australiano e uno polacco. Il fondatore di World Central Kitchen, José Andrés, ha confermato alla "Cnn" che cinque membri della Ong sono morti a Gaza. "Il mio cuore è spezzato e piange per le famiglie e gli amici (delle vittime) e per l'intera famiglia Wck", ha scritto Andrés su X (Twitter). "Il governo israeliano deve porre fine alle uccisioni indiscriminate. Deve smettere di bloccare gli aiuti umanitari, smettere di uccidere civili e cooperanti, e smettere di usare il cibo come arma", ha aggiunto il fondatore della Ong. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito di essere impegnate in una "approfondita revisione ai massimi livelli per comprendere le circostanze di questo tragico incidente". (Was)