Corea del Nord: Seul impone sanzioni a entità russe per la cooperazione militare con Pyongyang (2)

- La Russia ha fatto ricorso la scorsa settimana al proprio diritto di veto presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, causando la chiusura della commissione di esperti incaricata di vigilare sul rispetto delle sanzioni a carico della Corea del Nord. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che soltanto la scorsa settimana la commissione aveva confermato di essere impegnata a indagare sugli acquisti da parte della Russia di missili e proiettili d'artiglieria nordcoreani. Il voto tenuto ieri dal Consiglio di sicurezza doveva servire a prorogare l'autorizzazione su cui poggiavano le attività del gruppo di esperti. In favore della proroga hanno votato 13 Paesi su 15: la Cina si è astenuta, mentre la Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza, ha opposto il veto, suscitando condanne immediate da parte di Stati Uniti, Regno Unito e Corea del Sud. La commissione di esperti per il monitoraggio delle sanzioni a carico della Corea del Nord operava da 14 anni sulla base di un'autorizzazione rinnovata a cadenza annuale, e prima d'ora la Russia non si era mai opposta all'attività di tale organo. (segue) (Git)