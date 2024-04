Corea del Nord: Seul impone sanzioni a entità russe per la cooperazione militare con Pyongyang (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza dello Stato della Corea del Nord, Ri Chang-dae, ha incontrato a Pyongyang il direttore del Servizio d'intelligence estera della Russia (Svr), Sergej Naryshkin, con cui ha discusso della cooperazione tra i rispettivi Paesi. Lo ha riferito ieri l'ufficio stampa dello Svr, aggiungendo che Narishkin era in visita in Corea del Nord dal 25 al 27 marzo. Durante i colloqui, "sono state discusse questioni urgenti per lo sviluppo della situazione internazionale, la garanzia della sicurezza regionale e l'approfondimento dell'interazione russo-nordcoreana di fronte ai tentativi di aumentare la pressione delle forze esterne". L'incontro si è svolto in "un'atmosfera calda e amichevole, dimostrando unità di approcci rispetto ai problemi discussi". (segue) (Git)