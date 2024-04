Indo-Pacifico: "Nikkei", Biden e Kishida concorderanno manutenzione navi Usa in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbero accordarsi nei prossimi giorni sulla possibilità di riparare e revisionare le grandi navi da guerra statunitensi di stanza in Giappone presso i cantieri navali del Paese asiatico. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei", che cita fonti informate secondo cui l'intesa potrebbe essere raggiunta il prossimo 10 aprile, in occasione dell'imminente viaggio di Stato di Kishida a Washington. Riparare le navi da guerra statunitensi in Giappone consentirebbe a queste ultime di ridurre i tempi di inattività, e di presidiare con maggior continuità la regione indopacifica, teatro di un confronto strategico sempre più serrato con la Cina. (segue) (Git)