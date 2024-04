Indo-Pacifico: "Nikkei", Biden e Kishida concorderanno manutenzione navi Usa in Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Già lo scorso ottobre, in occasione di una visita a Washington, il ministro della Difesa giapponese Minoru Kihara aveva dichiarato che Usa e Giappone intendono valutare attentamente la possibilità di utilizzare i cantieri navali e gli hangar giapponesi per la manutenzione delle navi da guerra e degli aerei aerei da combattimento statunitensi. “La conduzione delle attività di manutenzione su cacciatorpediniere e caccia americani all'interno del Giappone è molto importante nella prospettiva della cooperazione bilaterale alla difesa”, aveva dichiarato il ministro giapponese durante un intervento presso l'Hudson Institute, un think tank conservatore con sede a Washington. (segue) (Git)