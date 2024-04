Indo-Pacifico: "Nikkei", Biden e Kishida concorderanno manutenzione navi Usa in Giappone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kihara aveva osservato che tali operazioni in parte stanno già iniziando, poiché il ministero della Difesa ha annunciato lo scorso giugno che i motori dei cacciabombardieri F-35 statunitensi di stanza in Giappone verranno sottoposti a riparazione e manutenzione presso la società di ingegneria giapponese IHI. Nei mesi scorsi Rahm Emanuel, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, ha proposto di utilizzare i cantieri navali privati giapponesi per effettuare le attività di manutenzione e revisione sulle navi militari statunitensi, in risposta alle crescenti preoccupazioni legate ai rallentamenti nella manutenzione negli Stati Uniti. La Cina ha superato gli Stati Uniti per numero di navi della Marina militare, spingendo Washington a valutare nuove opzioni per ridurre i tempi di manutenzione e revisione delle unità navali statunitensi. (segue) (Git)