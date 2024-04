Indo-Pacifico: "Nikkei", Biden e Kishida concorderanno manutenzione navi Usa in Giappone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il quotidiano "Nikkei" ha anticipato anche che Biden e Kishida discuteranno a Washington i margini di cooperazione tra Tokyo e il patto trilaterale di difesa e sicurezza Aukus, che riunisce Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il vicesegretario di Stato Usa Kurt Campbell. "Ci sono chiaramente aree in cui il Giappone potrebbe apportare una sostanziale capacità in materia di sicurezza e ricerca tecnologica per promuovere obiettivi comuni nell'Indo-Pacifico", ha dichiarato il vicesegretario. Queste aree "comprendono la robotica avanzata, iniziative nella cibernetica e progetti nella lotta antisommergibile", ha spiegato Campbell, precisando che il Giappone "ci ha già fatto sapere di non essere interessato" alla parte del patto riguardante lo sviluppo produzione e acquisizione di sottomarini a propulsione nucleare. (segue) (Git)