Usa: Blinken in visita in Francia e Belgio, in agenda le crisi in Ucraina, Gaza e Haiti

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha intrapreso ieri un viaggio in Francia e in Belgio per condurre discussioni in merito alle crisi in Ucraina, a Gaza e ad Haithi, e per negoziati commerciali con l'Unione europea e l'Armenia. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato, secondo cui il viaggio di Blinken avrà inizio a Parigi, dove il segretario incontrerà il presidente Francese Emmanuel Macron per discutere del sostegno all'Ucraina, della prevenzione di un allargamento del conflitto in corso a Gaza e del mantenimento della stabilità ad Haithi. Durante la visita, Blinken incontrerà anche la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azule. Il segretario di Stato si recherà poi in Belgio per un incontro dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato. A Bruxelles Blinken incontrerà anche l'omologo ucraino Dmytro Kuleba e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Venerdì è in programma infine un incontro trilaterale Usa-Ue-Armenia teso a discutere "il supporto di Usa e Ue alla sostenibilità economica dell'Armenia" tramite "la diversificazione die suoi partenariati commerciali e il sostegno alle sue esigenze umanitarie". All'incontro prenderanno parte anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. (Was)