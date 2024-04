Indo-Pacifico: sondaggio, maggioranza dei cittadini Asean preferisce la Cina agli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre la metà dei cittadini dei Paesi membri dell'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, preferirebbe che il proprio Paese si allineasse alla Cina anziché agli Stati Uniti, se si trovasse a dover compiere una scelta di campo tra le due superpotenze. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dall'Iseas-Yusof Ishak Institute, un think tank con sede a Singapore. All'ultima edizione del sondaggio, effettuato a cadenza annuale e intitolato "State of Southeast Asia", hanno preso parte 1.994 persone dei 10 Paesi membri dell'Asean, consultate tra il 3 gennaio e il 23 febbraio scorsi. Il 50,5 per cento degli intervistati ha espresso la propria preferenza per la Cina, mentre il 49,5 per cento ha affermato di preferire gli Stati Uniti. Come evidenziato dal quotidiano "Nikkei", è la prima volta che la Cina supera gli Stati Uniti per percentuale di preferenze da quando il sondaggio annuale è stato inaugurato nel 2020. Il sondaggio del think tank di Singapore intervista persone dai settori pubblico e privato, inclusi accademici e ricercatori, e si propone pertanto di valutare le attitudini di soggetti effettivamente in grado di informare o influenzare la politica regionale dei rispettivi Paesi. (segue) (Fim)