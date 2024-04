Indo-Pacifico: sondaggio, maggioranza dei cittadini Asean preferisce la Cina agli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i 10 Paesi membri dell'Asean, un orientamento marcatamente favorevole alla Cina è emerso soprattutto in Malesia, dove la prima potenza asiatica è stata scelta come potenza di riferimento dal 75,1 per cento degli intervistati. Percentuali simili sono state rilevate anche in Indonesia (73,1 per cento) e Laos (70,6 per cento), due Paesi che hanno tratto significativi benefici economici dalla partecipazione all'iniziativa cinese della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri). Filippine e Vietnam - i due Paesi maggiormente esposti alle rivendicazioni territoriali della Cina sul Mar Cinese Meridionale - hanno esibito invece una tendenza opposta, con l'80 per cento o più degli intervistati che hanno espresso la loro vicinanza agli Stati Uniti. Dal sondaggio emerge anche che per il 38,2 per cento degli intervistati la presenza e l'interlocuzione degli Stati Uniti nella regione è diminuita sotto la presidenza di Joe Biden; il parere contrario è condiviso soltanto dal 25,2 per cento degli intervistati. (Fim)