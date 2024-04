Grecia: individuata barca con a bordo 74 migranti al largo dell'isola di Gozzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'imbarcazione con 74 persone a bordo è stata individuata ieri sera a circa 46 chilometri dalle coste dell'isola greca di Gozzo (Gavdos). Tutte le persone a bordo, 73 uomini e una donna, sono state trasportate a Creta da una motovedetta della Guardia costiera greca. Non è noto da dove e quando sia partita l'imbarcazione, né da quali Paesi provengano i suoi passeggeri. Tra loro non ci sono feriti o persone malate. I migranti sono stati trasferiti in punti di rifugio temporaneo. La Grecia è, insieme all'Italia, uno dei principali punti di ingresso nell’Unione europea per le persone che fuggono dai conflitti e dalla povertà in Medio Oriente, Africa e Asia. Il numero di migranti provenienti dalla Libia è aumentato di recente e ieri il governo greco ha promesso di affrontare la questione aumentando i finanziamenti e schierando personale aggiuntivo della Guardia costiera. (Gra)