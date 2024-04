Giappone: casa editrice minacciata per un libro scettico sulla transizione di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una casa editrice giapponese ha ricevuto minacce in vista della pubblicazione dell'edizione tradotta di un controverso libro statunitense che indaga criticamente il fenomeno del rapido aumento della popolazione transgender e dei casi di transizione di genere. Sankei Shimbun Publications Inc, di proprietà del quotidiano giapponese di orientamento conservatore "Sankei Shimbun", ha denunciato di aver ricevuto una email che minaccia attacchi incendiari contro la sua sede e contro le librerie che decideranno di mettere in vendita il libro, intitolato "Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing our Daughters", scritto dalla giornalista statunitense Abigail Shrier. Nel libro, l'autrice sostiene che influencer online e una cultura pervasiva nelle scuole e nelle università statunitensi stiano incoraggiando ragazzine e ragazze a sottoporsi a trattamenti ormonali e chirurgici irreversibili senza verificare che queste ultime soffrano davvero di disforia di genere. "Minacciare librerie, che sono un luogo di aggregazione, è un atto imperdonabile. Pubblicheremo il libro e non ci piegheremo a queste minacce", ha affermato tramite una nota la casa editrice. Un'altra casa editrice giapponese, Kadokawa Corp., aveva inizialmente in programma di pubblicare il libro lo scorso anno, ma aveva desistito lo scorso dicembre dopo aver ricevuto a sua volta diverse minacce. (Git)