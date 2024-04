Siria: Usa hanno comunicato all'Iran la loro estraneità all'attacco all'ambasciata di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno comunicato all'Iran di "non essere coinvolti" né di essere stati precedentemente a conoscenza dell'attacco sferrato da Israele contro l'ambasciata iraniana a Damasco, che ha causato la morte di diversi alti ufficiali di Tehran. Lo riferisce il sito d'informazione "Axios", che cita un funzionario statunitense anonimo. Secondo la fonte, l'amministrazione Biden teme che l'attacco sferrato da Israele possa causare una escalation regionale del conflitto in corso a Gaza, e una ripresa degli attacchi delle milizie iraniane contro le forze Usa di stanza nella regione. (segue) (Was)