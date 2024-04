Serbia-Kosovo: Lajcak annuncia per giovedì a Bruxelles nuovo incontro su divieto uso dinaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak ha annunciato per giovedì prossimo il prosieguo degli incontri a Bruxelles tra le delegazioni di Serbia e Kosovo a riguardo del provvedimento della Banca centrale di Pristina sull'abolizione dell'uso delle transazioni in dinaro serbo tra la Serbia e il territorio del Kosovo entrato in vigore dal primo febbraio. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Lajcak ha sostenuto su Facebook che l'incontro della scorsa settimana tra i negoziatori principali, Petar Petkovic e Besnik Bislimi, è stato "utile" sottolineando che entrambe le parti "hanno avuto l'opportunità di esporre le loro idee e posizioni". "Le due parti torneranno a Bruxelles questa settimana e spero che giovedì riusciremo a colmare la differenza rimasta", ha affermato il rappresentante europeo. (Seb)