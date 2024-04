Corea del Nord: Pyongyang lancia missile balistico verso il Mar del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone, e il proiettile si è inabissato all'esterno della zona economica esclusiva di Tokyo. Lo ha annunciato il ministero della Difesa giapponese, secondo cui il lancio è stato effettuato dalla costa occidentale della Corea del Nord alle 6:52 di oggi (le 25:52 di lunedì in Italia). Il missile si è inabissato a 650 chilometri dal sito di lancio, dopo aver raggiunto un'altitudine massima di 100 chilometri, secondo quanto riferito da Tokyo. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate della Corea del Sud, quello lanciato da Pyongyang era un missile balistico intercontinentale a medio raggio. In una nota diffusa dal suo ufficio, il premier giapponese Fumio Kishida ha denunciato il lancio di missili da parte della Corea del Nord come una minaccia per la sicurezza del Paese e della regione, e ha aggiunto che Tokyo continuerà a lavorare assieme a Stati Uniti e Corea del Sud per tutelare la sicurezza regionale. L'ultimo lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord risaliva al 18 marzo. (segue) (Git)