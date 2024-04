Usa: respinta richiesta di Hunter Biden di archiviare le accuse di evasione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale della California ha bocciato ieri il tentativo dei legali di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, di archiviare le accuse di evasione fiscale a suo carico. Sul figlio del presidente pendono tre capi d'imputazione di rilievo penale e sei ipotesi di reati amministrativi per evasione fiscale e falso in bilancio negli anni dal 2016 al 2019. Il mese scorso i legali di Hunter Biden avevano chiesto l'archiviazione del processo, sostenendo che le accuse a carico del loro assistito avessero avuto origine da due funzionari politicizzati dell'Internal Revenue Service (Irs), poi divenuti informatori del Congresso federale in merito ai presunti reati del figlio del presidente. Sino ad oggi i legali di Hunter Biden hanno presentato ben otto richieste di archiviazione del caso sulla base di differenti argomentazioni, tutte respinte dai giudici. (Was)