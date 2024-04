Gaza: Giappone annuncia ripristino finanziamenti all'Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha sbloccato i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (Unrwa), l'agenzia dell'Onu che coordina la quasi totalità degli aiuti inviati a Gaza. Lo ha annunciato oggi la ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa. Il ministero degli Esteri giapponese aveva già anticipato la decisione la scorsa settimana, a margine di un incontro a Tokyo tra la stessa Kamikawa e il direttore dell'Unrwa, Philippe Lazzarini. Durante l'incontro, i due funzionari hanno discusso le iniziative assunte dall'Unrwa per rafforzare la governance e la trasparenza. Il Giappone, sesto maggior contributore dell'agenzia, aveva bloccato a gennaio lo stanziamento dei fondi assieme a una dozzina di altri Paesi dopo le accuse rivolte all'Unrwa da Israele, secondo cui 12 dei circa 13mila dipendenti dell'agenzia a Gaza avevano preso parte a vario titolo all'attacco sferrato contro Israele dall'organizzazione islamista palestinese Hamas, il 7 ottobre scorso. Prima della sospensione dei finanziamenti, Tokyo aveva deciso di stanziare 35 milioni di dollari per contribuire alle attività dell'Unrwa. (Git)