Usa: accusa di falso in bilancio, Trump ha versato la cauzione da 175 milioni di dollari

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha versato la cauzione da 175 milioni di dollari in attesa del processo per falso in bilancio intentato nei suoi confronti dalla magistratura di New York. Alla fine del mese scorso un giudice aveva ridotto la cauzione imposta a Trump da 464 milioni di dollari più interessi a 175 milioni di dollari, accogliendo in parte una richiesta presentata dai legali dell'ex presidente, che lamentavano l'impossibilità di raccogliere il pochi giorni una cifra che era arrivata a superare il mezzo miliardo di dollari.(Was)