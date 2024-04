Corea del Sud: fusione nucleare, scienziati conseguono nuovi risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scienziati in Corea del Sud hanno annunciato un nuovo record mondiale di durata per il mantenimento di temperature superiori a 100 milioni di gradi Celsius - sette volte la temperatura del nucleo del sole - durante un esperimento sulla fusione nucleare. Il risultato costituirebbe un passo importante verso il futuro utilizzo di tale tecnologia ai fini della produzione di energia elettrica. L'esperimento si è svolto presso il Centro di ricerca Kstar presso l'Istituto coreano sulla fusione nucleare (Kfe). Il "sole artificiale" sviluppato dall'istituto di ricerca è riuscito a mantenere temperature superiori a 100 milioni di gradi centigradi per 48 secondi durante esperimenti svoltisi tra dicembre e febbraio scorsi, battendo il precedente record di 30 secondo registrato nel 2021. L'obiettivo del Kstar è di mantenere tali temperature per 300 secondi, ritenuti la "soglia critica" per dare avvio al processo di fusione nucleare. (Git)