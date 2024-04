Medio Oriente: Sullivan in Arabia Saudita giovedì per promuovere un "mega accordo" con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, si recherà in Arabia saudita giovedì 4 aprile e incontrerà il principe della Corona, Mohammed bin Salman, per promuovere un "mega accordo" che includerebbe la normalizzazione delle relazioni tra Riad e Israele. Lo riferisce in esclusiva il sito d'informazione "Axios", secondo cui Biden è deciso a perseguire uno "storico accordo di pace", ritenendolo anche un possibile contributo al superamento della crisi in corso a Gaza. La Casa Bianca punta a giungere a un'intesa bilaterale con Riad, per poi presentarla al governo del premier israeliano Benjamin Netanyahu, cui verrebbe richiesto tra le altre cose un impegno formale e concreto verso una soluzione a due Stati. Secondo "Axios", l'amministrazione Biden intenderebbe fare pressioni su Netanyahu avvertendolo che respingere l'accordo isolerebbe ancor di più Israele sul piano internazionale, ed eroderebbe ulteriormente il sostegno degli Stati Uniti allo Stato ebraico. (Was)