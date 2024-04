Turchia: Rojc (Pd), bene democrazia in Paese strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Ekrem Imamoglu e ai sindaci eletti alla guida delle città della Turchia. È positivo che in un Paese oggi sempre più fondamentale per gli equilibri della pace e della guerra si confermi radicato il sentimento della democrazia, espresso dal voto di milioni di cittadini turchi”. Lo afferma la capogruppo Pd nella commissione Politiche europee del Senato Tatjana Rojc, alla luce dei risultati delle amministrative in Turchia. “L'Europa e l'Italia – prosegue – devono sentirsi incoraggiati a tessere un dialogo che ha visto momenti di pessimismo". (Rin)