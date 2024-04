Indo-Pacifico: Banca mondiale, rallentamento Cina pesa su crescita economica regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica dei Paesi dell’Asia orientale e del Pacifico dovrebbe attestarsi intorno al 4,5 per cento nel 2024, in netto rallentamento rispetto al 5,1 per cento dello scorso anno. Lo indica l’ultimo aggiornamento semestrale della Banca mondiale dedicato alla regione, la cui crescita economica è superiore rispetto al resto del mondo ma inferiore rispetto ai livelli antecedenti la pandemia di Covid-19. “La ripresa del commercio globale e l’allentamento delle condizioni finanziarie sosterranno le economie regionali, ma il crescente protezionismo e l’incertezza politica danneggeranno la crescita”, spiega l’istituto con sede a Washington. Secondo la Banca mondiale, a pesare è soprattutto l’andamento della Cina, il cui prodotto interno lordo dovrebbe rallentare al 4,5 per cento nel 2024 rispetto al 5,2 per cento del 2023, sotto il peso di debito alto, settore immobiliare debole e guerre commerciali. Per il resto della regione, invece, è prevista un’espansione al 4,6 per cento rispetto al 4,4 per cento dello scorso anno. (segue) (Was)