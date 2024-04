Israele: parlamento approva legge che consente chiusura di “Al Jazeera”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Knesset (il parlamento monocamerale di Israele) ha approvato la legge che consente al primo ministro e al ministro delle Comunicazioni di chiudere le trasmissioni di un’emittente straniera considerate pericolose per la sicurezza dello Stato. Lo ha riferito l’emittente israeliana “Kan”, precisando che il provvedimento è stato approvato con 71 voti a favore e dieci contrari. Oggi i media israeliani avevano riferito che il primo ministro, Benjamin Netanyahu, aveva richiesto che la legge venisse approvata in tempi rapidi per poter provvedere a chiudere le trasmissioni dell’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera” da Israele. (Res)