Russia: tribunale dispone arresto per un altro coinvolto nell'attentato a Mosca

- Il tribunale Basmannyj di Mosca ha disposto l'arresto di Yakubjoni Yusufzoda, un altro cittadino del Tagikistan coinvolto nel procedimento penale relativo all'attacco terroristico al Crocus City Hall. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo la decisione del giudice, Yusufzoda resterà in stato di arresto sino al 22 maggio. Come ha spiegato in precedenza il Comitato investigativo russo, Yusufzoda ha pagato l'alloggio degli aggressori che hanno eseguito l'attacco a Mosca lo scorso 22 marzo. La maggior parte dell'udienza si è svolta a porte chiuse su richiesta delle autorità inquirenti. (Rum)