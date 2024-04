Rieti: vicepresidente Lazio, vile assalto contro sede Fd'I, solidarietà a Trancassini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede di Rieti di Fratelli d'Italia, che ospita la segreteria del deputato questore e segretario regionale Fd'I Paolo Trancassini, "è stata vittima di un vile attentato incendiario. Non è la prima volta che sedi del nostro partito siamo vittime di attacchi simili. Augurandomi che i responsabili vengano assicurati alla giustizia e nell'esprimere solidarietà a Paolo Trancassini e a tutta la comunità politica reatina di Fratelli d'Italia, condanno fermamente questo infame gesto e rivolgo un appello a tutti i partiti affinché il confronto politico resti sempre all'interno del civile dibattito democratico e non sfoci mai più in forme di violenza che riporterebbero il nostro Paese indietro di oltre quarant'anni". Lo dichiara in una nota la vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Industrializzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli. (Com)