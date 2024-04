Russia: ministero Esteri, si valuta rimozione talebani da lista organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta valutando la possibilità di rimuovere il movimento dei talebani dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Tass" un rappresentante del ministero degli Esteri russo. La questione è in fase di valutazione da parte del ministero degli Esteri, del ministero della Giustizia e da altri agenzie competenti in materia della Federazione Russa. "La decisione finale sarà presa dalla più alta leadership politica del Paese", ha precisato il rappresentante del dicastero. In precedenza, il rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan, il direttore del secondo dipartimento dell'Asia del ministero degli Esteri russo, Zamir Kabulov, aveva detto sempre alla "Tass" che una delegazione del movimento talebano al potere in Afghanistan è stata invitata a partecipare al forum "Russia-Mondo islamico: KazanForum" che si terrà a Kazan, in Russia, dal 14 al 19 maggio. (Rum)