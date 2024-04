Milano: per le vacanze pasquali oltre 20 mila visite al Museo della scienza e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giovedì 28 marzo a lunedì 1° aprile, in occasione delle vacanze pasquali, oltre 20 mila visitatori hanno scelto il Museo nazionale scienza e tecnologia e partecipato alle attività proposte. Dai dati emerge un pubblico eterogeneo, con una distribuzione equilibrata tra varie fasce di età, compresa quella under 30, e famiglie con bambini e adolescenti. Nel primo trimestre dell’anno il Museo ha registrato oltre 130 mila ingressi, di cui il 40 per cento costituito da pubblico proveniente dall’estero (Francia, Stati Uniti e Polonia i primi tre Paesi), confermandosi uno dei maggiori musei tecnico scientifici d'Europa che, attraverso le sue collezioni uniche e la sua proposta culturale, propone un viaggio tra passato, presente e futuro. (segue) (Com)