Venezuela: Machado scrive a primo ministro Norvegia, sia rispettato Accordo Barbados

- La leader oppositrice del Venezuela, Maria Corina Machado, ha chiesto al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Store, di "usare le risorse diplomatiche a sua disposizione" per dare esecuzione all'Accordo di Barbados. Si tratta dello strumento con cui, a ottobre scorso, governo e opposizioni del Venezuela si impegnavano ad organizzare elezioni presidenziali su regole condivise, grazie a un dialogo di cui il Regno di Norvegia è stato garante. Un documento, si legge nel testo di una lettera diffusa da Machado, "fondamentale per la ricerca della pace e della convivenza dei venezuelani", che è stato "integralmente violato da parte del regime che presiede Nicolas Maduro". Il presidente del Venezuela "ha cercato di impedire in tutti i modi possibili la mia partecipazione come candidata presidenziale delle forze democratiche del Paese", ha detto la vincitrice delle primarie delle opposizioni tornando a denunciare la sua inabilitazione "illegittima", la "persecuzione" dei membri del suo partito (Vente Venezuela) e il blocco tecnico opposto all'iscrizione della candidata scelta in sua vece, la 80enne accademica Corina Yoris. (Vec)