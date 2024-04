Gaza: “Cnn”, Usa vogliono offrire a Israele alternative a offensiva su Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti offriranno a Israele “alternative” alla pianificata offensiva su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in occasione dell’incontro in formato virtuale in programma oggi, primo aprile. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando fonti a conoscenza del dossier. La delegazione statunitense sarà guidata dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ma alla riunione parteciperà anche il segretario di Stato Antony Blinken. Per la parte israeliana ci saranno invece il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer. All’incontro, che dovrebbe durare due ore, prenderanno anche parte ufficiali delle Forze di difesa israeliane (Idf) e dei servizi d’intelligence dello Stato ebraico. L’amministrazione del presidente Usa Joe Biden, fa sapere la fonte citata da “Cnn”, ritiene che Israele possa raggiungere l’obiettivo di smantellare il gruppo islamista palestinese Hamas senza lanciare una significativa operazione militare nella zona sud della Striscia. Un’operazione che, come Washington ha già più volte ribadito anche pubblicamente, comporterebbe certamente un grande numero di morti tra i civili. Le due parti stanno lavorando anche a un futuro incontro di persona, aggiunge la fonte.(Was)