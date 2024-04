Ue: Papperger (Rheinmetall), servono campioni industriali della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa c'è bisogno di “campioni” dell'industria della difesa. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato dell'azienda produttrice di armamenti tedesca Rheinmetall, Armin Papperger, in un'intervista al quotidiano “Financial Times”. "Abbiamo bisogno di grandi aziende in Europa", ha detto Papperger, che ha esortato l'Unione Europea a creare grandi gruppi europei in grado di sviluppare migliori tecnologie di difesa per competere con gli Stati Uniti. A suo avviso, la creazione di queste grandi aziende richiederà una maggiore cooperazione europea e la specializzazione di ciascun Paese in diversi tipi di tecnologia. Attualmente, l'industria europea della difesa è particolarmente frammentata, con Paesi in concorrenza tra loro. Secondo Papperger la situazione è urgente, dato che il sostegno statunitense non è più garantito: "Gli Stati Uniti si stanno concentrando più sulla regione Asia-Pacifico che sull'Europa", ha affermato l'Ad di Rheinmetall, aggiungendo che l'Europa potrebbe trovarsi "completamente sola" in caso di conflitto armato. Se i leader europei hanno a lungo pensato che gli Stati Uniti sarebbero venuti in aiuto dell'Europa in caso di minaccia militare, "questo non accadrà più", ha insistito Papperger, per il quale il blocco di 60 miliardi di dollari di aiuti statunitensi destinati all'Ucraina da parte del Congresso indica un "messaggio molto chiaro: 'Non pagheremo più per voi'". (Rel)