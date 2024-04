Serbia: Interpol, avviso giallo per scomparsa bambina nei pressi città di Bor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Interpol ha emesso un avviso giallo per la scomparsa di Danka Ilic, una bambina di circa due anni sparita mentre era in compagnia della madre una settimana fa vicino alla città di Bor, in Serbia. La scomparsa di Danka è sulle prime pagine dei giornali del Paese e della regione da giorni e finora è ricercata senza successo o apparenti progressi sul suo ritrovamento da tutte le forze dell'ordine del Paese balcanico Dopo l'apparizione di un video proveniente dalla capitale austriaca Vienna, in cui si vede una bambina somigliante a Danka in compagnia di due cittadini rumeni, la polizia dell'Austria si è unita alle sue ricerche. L'ambasciata serba a Vienna ha rivolto un appello ai cittadini affinché, se riconoscono la bambina sul territorio austriaco, informino immediatamente la polizia serba o austriaca. Danka ha i capelli e gli occhi castani ed è alta circa 85 centimetri. Al momento della scomparsa indossava una giacca verde oliva, pantaloni viola, scarpe da ginnastica nere e aveva i capelli legati a coda di cavallo. A seguito della sua scomparsa per la prima volta nel Paese balcanico è stato messo in funzione il sistema Amber Alert, la procedura di allarme nazionale nel caso del sospetto rapimento di un minore. (Seb)