Siria: ministro Esteri, Israele non può influenzare rapporto con Iran

- Israele non sarà in grado di “influenzare” le relazioni tra Siria e Iran. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri della Siria, Faisal Miqdad, in seguito all’attacco attribuito alle Forze di difesa di Israele (Idf) che ha colpito un edificio dell’ambasciata iraniana Damasco provocando almeno sei morti, tra cui un alto ufficiale. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa siriana "Sana". Il capo della diplomazia ha condannato l’attacco, che ha definito “terrorista”, e ha espresso il suo cordoglio per “le vittime innocenti”, senza specificare il bilancio totale del raid. I media internazionali hanno riferito in precedenza che tra i morti c’è un comandante della Forza Qods in Siria e Libano, Mohammad Reza Zahedi, e che l’edificio colpito dall’attacco è stato completamente distrutto. (Lib)