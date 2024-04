Thailandia: Farnesina, operazione rimpatrio bambina italiana ospedalizzata d’urgenza a Phuket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato oggi, all’Aeroporto di Ciampino, il velivolo dell’Aeronautica militare proveniente dalla Thailandia che ha riportato a Roma una bambina italiana ospedalizzata d’urgenza a Phuket, nei giorni scorsi, in conseguenza del manifestarsi di una complessa patologia. Lo riferisce una nota della Farnesina. L’operazione di rimpatrio, richiesta dal ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, si è resa necessaria a seguito di un delicato intervento d’emergenza che ha stabilizzato le condizioni della bimba, ma richiedeva un rientro in sicurezza. Il ministro Tajani, in accordo con la presidenza del Consiglio, ha quindi favorito l’intervento dell’Aeronautica militare con un volo dedicato necessario per garantire alla minore un trasferimento quanto più breve e meno invasivo possibile, alla luce del delicato quadro clinico e della giovanissima età della paziente. (segue) (Com)