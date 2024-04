Thailandia: Farnesina, operazione rimpatrio bambina italiana ospedalizzata d’urgenza a Phuket (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dall’inizio di questa delicata vicenda, l’ambasciata d’Italia a Bangkok, in stretto coordinamento con l’Unità per la tutela degli italiani all’estero della Farnesina, ha prestato ogni necessaria assistenza alla connazionale e ai suoi familiari, mantenendo stretti contatti con i congiunti e con l’ospedale italiano, nonché sensibilizzando le Autorità ospedaliere locali sull’importanza del caso e sulla necessità di un rapido rimpatrio sanitario. “Sono felice che sia tornata a casa”, ha commentato il ministro Tajani, “e colgo l’occasione per formularle i miei migliori auguri”. Il vicepremier ha, inoltre, ringraziato il personale dell’Aeronautica Militare che ha gestito il rientro della connazionale, i funzionari della Farnesina e della Sede diplomatica per il lavoro svolto, sottolineando il “costante impegno del Governo italiano per la tutela dei nostri connazionali nel mondo”. La bambina è stata immediatamente ricoverata in un presidio Clinico della capitale. (Com)