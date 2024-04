Usa: Biden a Baltimora venerdì dopo il crollo del ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in visita a Baltimora, in Maryland, dopo il crollo del ponte Francis Scott Key, avvenuto a seguito della collisione con una nave portacontainer che ha perso il controllo mentre lasciava il porto. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Biden incontrerà le autorità statali e locali, oltre a visitare il sito del controllo per vedere di persona i lavori di ricostruzione. “Stiamo lavorando con il governatore Moore, con i rappresentanti del Congresso e con il sindaco per riaprire il porto, ricostruire il ponte e sostenere i residenti”, ha detto la portavoce della presidenza Usa. (Was)