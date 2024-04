Rieti: Lavori pubblici Lazio, attacco sede Fd'I affronto alla democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un attacco vile, quello che questa notte ha colpito la sede reatina di Fratelli d’Italia e l’ufficio del deputato Paolo Trancassini. Un assalto che ha spiazzato tutti noi. Spero in una rapida e puntuale ricostruzione delle autorità competenti per trovare gli autori del fatto. Nel 2024 non è possibile che la giusta dialettica politica sia ancora sostituita da ostilità e aggressività. Sostengo il confronto democratico e condanno qualunque gesto di violenza", lo ha dichiarato in una nota l’assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. (Com)