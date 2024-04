© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Presentazione del progetto vincitore del concorso internazionale per la nuova passeggiata archeologica dei Fori Imperiali. Intervengono il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il sovrintendente capitolino ai Beni culturali, Claudio Parisi Presicce, la componente della Commissione giudicatrice del Concorso internazionale, Elisabetta Pallottino. Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali in via Quattro Novembre 94 a Roma (Ore 12)(Rer)