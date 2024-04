Usa: il social Truth di Donald Trump ha perso 58 milioni di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società dell’ex presidente Donald Trump proprietaria della piattaforma social Truth, il Trump Media & Technology Group, ha perso oltre 58 milioni di dollari nel corso del 2023, generando entrate per soli 4,1 milioni di dollari. Lo indicano documenti della Commissione titoli e scambi (Sec) degli Stati Uniti citati dal portale d’informazione “Axios”, che sottolinea come vi sia “un’enorme discrepanza tra i fondamentali finanziari” della società e la sua valutazione in borsa la scorsa settimana, superiore ai 7 miliardi di dollari. Nel quarto trimestre dello scorso anno la compagnia ha generato 751 mila dollari di entrate, dopo aver superato il milione di dollari nel trimestre precedente. Tutte le entrate, stando ai documenti, provengono dalle inserzioni pubblicitarie del social Truth. La maggior parte delle spese, invece, è legata a interessi sul debito. Nel 2023 le perdite operative sono state pari a circa 16 milioni di dollari. Una piattaforma social concorrente come Twitter (ora di proprietà di Elon Musk con il nome X) generò entrate per circa 665 milioni di dollari nell’anno in cui fu quotata in borsa e 5,2 miliardi di dollari prima dell’acquisto da parte del miliardario di origine sudafricana.(Was)