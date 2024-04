Spagna: popolari convocheranno Armengol e Sanchez a commissione inchiesta su "caso Koldo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) convocherà la presidente del Congresso, Francina Armengol, a comparire nella commissione d'inchiesta che sarà istituita al Senato sul cosiddetto "caso Koldo”, un presunto scandalo di malaffare sull'acquisto di mascherine sanitarie durante la pandemia di Covid. Lo ha detto il portavoce del Pp, Borja Sémper, precisando di non escludere di convocare anche il presidente del governo, Pedro Sánchez. "Non si esclude alcuna opzione in relazione alla comparsa del presidente del governo", ha dichiarato Sémper, convinto che "sarà dimostrato che Pedro Sánchez sapeva" e, tuttavia, ha "coperto" questo presunto caso di corruzione. (Spm)