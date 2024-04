Regno Unito: oltre 5 mila migranti hanno attraversato la Manica ne 2024, 791 nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 5 mila migranti hanno attraversato il Canale della Manica quest'anno, di cui quasi 800 durante il fine settimana di Pasqua. È quanto riferisce il ministero dell'Interno del Regno Unito, secondo cui sono 791 i migranti che hanno attraversato la Manica il 30 e il 31 marzo. I dati del governo indicano che 349 hanno attraversato la Manica sabato, mentre altri 442 sono stati avvistati domenica, portando a 5.435 il numero totale di persone che hanno compiuto la traversata dall'inizio del 2024. Un portavoce del ministero dell'Interno ha dichiarato che il "numero inaccettabile di persone" che attraversano la Manica "dimostra esattamente perché dobbiamo far decollare i voli per il Ruanda il prima possibile", un chiaro riferimento all'accordo siglato dal Regno Unito con il Paese africano per la deportazione dei migranti irregolari richiedenti asilo. (Rel)