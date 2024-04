Indo-Pacifico: Banca mondiale, rallentamento Cina pesa su crescita economica regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescita economica in rallentamento anche per le isole del Pacifico, che lo scorso anno avevano fatto registrare complessivamente un aumento del Pil 5,6 per cento e che quest’anno non dovrebbero superare il 3,6 per cento. Questo anche a causa della “normalizzazione” della crescita economica delle Figi, che lo scorso anno avevano fatto registrare un’eccezionale espansione dell’8 per cento. “La regione sta dando un forte contributo alla crescita economica mondiale, anche se ha a che fare con un ambiente globale più incerto e complicato, con una popolazione che sta invecchiando e con le conseguenze del cambiamento climatico”, spiega la vicepresidente della Banca mondiale per l’Asia orientale e il Pacifico, Manuela Ferro. “I Paesi della regione – aggiunge – possono sostenere la tendenza accelerando gli investimenti per il settore privato, risolvendo i problemi del settore finanziario e rafforzando la produttività”. (Was)