Maltempo: Crosetto, Forze armate al fianco delle persone colpite

22 luglio 2021

- Nella giornata di oggi, a causa di uno smottamento provocato dal maltempo in Lombardia, 15 persone sono state evacuate precauzionalmente e ospitate presso la base dell'Esercito di Edolo (Brescia). "La reazione delle istituzioni è stata immediata e la Difesa è intervenuta immediatamente. Grazie a tutti coloro, civili e militari, che stanno operando per il bene e la sicurezza della collettività", ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota stampa. (Com)