Rieti: Rampelli (Fd’I), solidarietà a Trancassini e alla nostra comunità reatina

- "Solidarietà a Paolo Trancassini e alla nostra comunità reatina per il grave episodio di violenza subito che avrebbe potuto causare terribili conseguenze”. Lo dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. “Va in onda il solito film: quando la sinistra non governa inveisce, criminalizza l'avversario, aizza gli studenti, mobilita la piazza, scatena violenze verbali e fisiche che poi non sa o non vuole controllare. Non si capisce se dia fuoco alle polveri per scelta o per inciampo, certo è che non manifesta sdegno per ciò che accade e troppe volte si trincera in un silenzio che puzza di complicità morale”, prosegue Rampelli. “Basta con questo clima da guerra civile strisciante che espone al pericolo persone innocenti, la sinistra faccia opposizione in modo democratico, contrapponga alle nostre scelte gli argomenti - se ne ha - e condanni ogni manifestazione di intolleranza e di violenza", conclude. (Rin)