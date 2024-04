Milano: per le vacanze pasquali oltre 20 mila visite al Museo della scienza e tecnologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati registrati durante le festività pasquali, così come quelli del primo trimestre di quest’anno - commenta Fiorenzo Marco Galli, Direttore generale del Museo nazionale Scienza e tecnologia - confermano la nostra capacità di essere attrattivi per tanti pubblici diversi. La nostra strategia mira, infatti, a costruire un’offerta culturale modulabile, che intercetti i bisogni e gli interessi dei visitatori per fascia di età e tipologia di visita, anche in ragione - e per la nostra competenza sul fronte scientifico e tecnologico - di dare sostegno e comprensione nel repentino progredire dei nostri tempi". "Con ciò - prosegue - le Gallerie Leonardo, la più importante esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, sono tra i nostri highlights più apprezzati dai turisti provenienti dall’estero mentre i 14 laboratori multi-tematici e i grandi oggetti fanno da traino per le famiglie con bambini e ragazzi di tutte le età. Gli under 30 sono in aumento grazie al programma di esperienze interattive in realtà virtuale e aumentata all’interno della nostra Virtual Zone”, (Com)