Ucraina: Zelensky, solo con nostro ingresso nella Nato ci sarà vera sicurezza in Europa

- Solo con l'Ucraina nell'Alleanza possiamo contare su una vera sicurezza in Europa. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social. "Oggi ho tenuto una riunione speciale sul nostro lavoro con l'Alleanza atlantica sull'interoperabilità e sulle prospettive per quest'anno. Erano presenti tutti i nostri collaboratori internazionali, il ministro della Difesa (Rustan Umerov), la squadra internazionale del ministero. Quest'anno pone diverse questioni fondamentali per le relazioni tra la Nato e l'Ucraina. In particolare, ciò vale per il vertice di Washington e per molti altri aspetti della cooperazione", ha detto Zelensky. (Kiu)